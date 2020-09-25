ATO Başkanı Gürsel Baran test sonucunu açıkladı

Evde karantinaya alındığını söyleyen Baran şu ifadeleri kullandı:

Kontrol için apılan tetkikler sonucu Covid-19 testim pozitif çıktı. Evde karantinaya alındı. Durumum iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımızdan temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmelerini özellikle rica eder, dua eder, dua beklerim.