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  3. 25 Eylül 2020 19:20

ATO Başkanı Gürsel Baran test sonucunu açıkladı

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran koronavirüse yakalandı. Kaynak: ATO Başkanı Gürsel Baran test sonucunu açıkladı. Sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Baran, durumunun iyi olduğunu ifade etti. Kaynak: ATO Başkanı Gürsel Baran test sonucunu açıkladı

ATO Başkanı Gürsel Baran test sonucunu açıkladı
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Evde karantinaya alındığını söyleyen Baran şu ifadeleri kullandı:
Kontrol için apılan tetkikler sonucu Covid-19 testim pozitif çıktı. Evde karantinaya alındı. Durumum iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımızdan temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmelerini özellikle rica eder, dua eder, dua beklerim.

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