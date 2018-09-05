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  3. 05 Eylül 2018 23:49

Avrupa'da vizesiz seyahat dönemi bitti !

Avrupa Birliği Konseyi, Schengen bölgesiyle ilgili vize uygulaması hakkında yeni kararlar aldı.

Avrupa'da vizesiz seyahat dönemi bitti !
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen bölgesine  girişlerinde vizeuygulanmayan ülke vatandaşlarına seyahat izin belgesi  zorunluluğu getiren düzenlemeye onay verdi.

AB Konseyi, vize serbestisi anlaşması yapılan ülke vatandaşlarının  seyahatleri öncesinde güvenlik incelemesi yapılmasına yönelik Avrupa Seyahat  Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) düzenlemesinin onaylandığını açıkladı.

Sistem yürürlüğe girdiğinde, AB'ye vizesiz seyahat edecek tüm  yolcuların 7 avro karşılığında internetten kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.

Ziyaretçiler, kimlik bilgileri, seyahat belgeleri, ikamet adresleri,  iletişim bilgileri, daha önce bir suç işleyip işlemedikleri, hangi ülkelerde  bulundukları, AB ülkelerinden sınır dışı edilip edilmedikleri gibi çeşitleri  soruları yanıtlayacak.

ETIAS, girilen bilgileri çeşitli Avrupa güvenlik veri tabanları ile  karşılaştırarak kişinin güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını belirleyecek.

2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenen sistemden alınan izin 3 yıla  kadar ve çok sayıda seyahat için geçerli olacak.

Düzenleme bu aşamanın ardından AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP)  tarafından imzalandıktan sonra AB Resmi Gazetesinde yayımlanacak.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor.

AA

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