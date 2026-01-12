Avukatlara 5 milyar TL'lik kredi desteği müjdesi

  1. Anasayfa
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatlara 5 milyar TL'lik ek finansman desteği sağlanacağını duyurdu.

Bakan Tunç, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargının üç sacayağından biri olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleklerini daha güçlü şekilde yapabilmeleri için hayata geçirdiğimiz kredi desteği uygulamasına devam ediyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu ile imzaladığımız protokol kapsamında büro kurmak isteyen avukatlarımıza; bugün itibarıyla 6 bin 70 avukatımıza 5 milyar TL kredinin tamamı kullandırıldı. Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar TL’lik ek kredi limiti daha sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık. Bu kapsamda avukatlarımıza; 1 milyon TL’ye kadar, 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli ödeme kolaylığıyla kredi imkanı sunuyoruz. Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkanlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

DHA

