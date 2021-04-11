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Ayasofya eski imamı Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya imamlığı görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yaptığı açıklamalarla tepki çeken ve geçtiğimiz günlerde Ayasofya imamlığı görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boynukalın, ''Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal'' ifadelerini kullandı.

Etiketler korona koronavirüs Mehmet Boynukalın
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