  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AYM'den 3 parti hakkında suç duyurusu

AYM'den 3 parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi, AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisi hakkında mali denetimlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisi hakkında mali denetimlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Yüksek Mahkemenin AS Parti, Ülkem Partisi ile Türk ve Dünya Birliği Partisinin 2019'a ait mali denetimlerine ilişkin kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

 İncelemede söz konusu partilerin, mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu değerlendirildi.

Bu nedenlerle söz konusu partiler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 111'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Anayasa Mahkemesi, ayrıca 3 partinin kesin hesaplarının denetimi gerçekleştirilemediğinden ilgili yıla ait hesaplarının da kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmetti. 

Etiketler AS Parti Ülkem Partisi Türk ve Dünya Birliği Partisi aym anayasa mahkemesi suç duyurusu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aman Nisa görmesin! Barış Murat Yağcı'nın o mesajları ifşa oldu
Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
Canlı yayında ''işte kabinede değişecek isimler'' diyerek açıkladı
Kanal İstanbul toplantısına damga vuran sözler
Vatandaş yasak saatlerini karıştırdı; geceyarısı dikkat çeken kalabalık!
Güntekin Onay'dan Nkoudou'ya sert tepki
Anlaşıldı güneşe yine hasret kalacağız! Hem yağış, hem de toz taşınımı geliyor!
Can Yaman ile Diletta Leotta hakkında şok iddia
Erdoğan ve Soylu Polis Merkezi'nde iftar yaptı
Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış