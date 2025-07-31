AYM'den kritik karar: Rasim Ozan Kütahyalı'ya ve Nagehan Alçı'ya FETÖ'cü demek suç değil

Anayasa Mahkemesi, Rasim Ozan Kütahyalı ve eski eşi Nagehan Alçı için "Bu FETÖ'cüler" dediği için ceza verilen Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun itirazını karara bağladı. Kütahyalı’ya FETÖ’cü denilmesinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu belirtildi.

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 29 Kasım 2019 tarihinde sosyal medya hesabından, Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Hocaefendi’ye açık mektup!” başlık yazısını "Nagehan Alçı konuşur da Rasim Ozan Kütahyalı susar mı? Bu FETÖ’cüler niye dışarıda... Açıklayan var mı..." ifadeleriyle paylaşmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı’nın şikâyetiyle Eminağaoğlu hakkında İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama başladıktan sonra Alçı şikâyetinden vazgeçerken Eminağaoğlu’na “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan bin 740 adli para cezası verildi.

Ancak Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyan Eminağaoğlu, “Müştekiler 15 Temmuz öncesi Fetullah Gülen lehine övücü sözler sarf ediyordu ve eleştirilmeleri doğal” dedi, sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını vurguladı.

AYM ise “Anayasa'nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi.

Birgün