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Bahar ve Nihal Candan için tutuklama talebi

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Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler için tutuklama talebinde bulunuldu.

"Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Etiketler bahar candan nihal candan tutuklama kara para aklama
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