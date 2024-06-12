Bahçeli'nin açıklamaları gündem olmuştu: AK Parti'den ittifak açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından AK Parti'den de ittifak konusunda bir açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı konusunda net açıklamalar yaptı.

"KARARLILIKLA YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR"

X hesabından bir paylaşım yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır."

BAHÇELİ İTTİFAK MESAJI VERMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez bir araya gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada, "AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir. Kaldı ki Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir." ifadelerini kullanmıştı.