Bakan açıkladı: 4 il için için aktarılan kaynak miktarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana, Antalya, Mersin ve Osmaniye'deki yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 10 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı illerde devam eden orman yangınları ile ilgili kundaklama dahil her türlü ihtimalin değerlendirildiğini bildirdi. Ülkenin akciğerlerini hedef alan bu ihanetin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtilen Bakan Yanık, "Hükümetimiz yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanları seferber etmiş durumda. 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 680 arazöz ve 4 bin görevli ile 7/24 çalışmalarımız sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 6 ilimizde 101 uzman personelimizle 324 haneye ulaştık, 1142 kişiye psikososyal destek verdik. Yangından etkilenen vatandaşlarımız için destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz. Yerleşim alanlarını da etkileyen yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Adana 3 milyon 500 bin TL, Antalya 5 milyon TL, Mersin 500 bin TL ve Osmaniye 1 milyon TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktarıyoruz" dedi.