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Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: ABD'den somut adımlar bekliyoruz

Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: ABD'den somut adımlar bekliyoruz
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 tedarikiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Artık ABD'den olumlu ve somut adımlar bekliyoruz" dedi.

Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bakanlıkta görüşmesinin ardından düzenlediği basın açıklamasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD'de, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, 40 adet F-16 tedariki ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 79 adet uçağın modernizasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu çalışmaların olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanması için gayret gösterdiklerini aktaran Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bütün gelişmeleri, çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'li muhataplarımızın olumlu yaklaşımlarını gördük. Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere heyetler arası yapılan görüşmelerde heyet üyeleri dahil ABD tarafından hep olumlu bir yaklaşım gördük. Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu çalışmaların, sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını başta Finlandiya olmak üzere tüm müttefiklerimizin desteklemesini, katkılarını bekliyoruz."

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadele ettiğini, tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, "Hem terörle mücadele konusunda hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konusunda müttefiklerimizden Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz. F-16 konusu da bunun bir parçası. Diğer müttefiklerimizden temin ve tedarik etmek için yaptığımız çalışmalar var fakat bazı tahditlerle karşılaşıyoruz. Bu tahditlerin de kaldırılmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü doğal olarak hepimizin bilmesi gereken en önemli husus; Güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir" değerlendirmesinde bulundu. 

Etiketler bakan akar f 16
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