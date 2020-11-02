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  3. 02 Kasım 2020 19:12

Bakan Albayrak'tan minik Elif için geçmiş olsun paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir depreminden 65 saat sonra enkazdan çıkartılan minik Elif için bir mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak'tan minik Elif için geçmiş olsun paylaşımı
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Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak: "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç... Ne desek az, ne desek tarifsiz... Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

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