Bakan Albayrak'tan minik Elif için geçmiş olsun paylaşımı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak: "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç... Ne desek az, ne desek tarifsiz... Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.
Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020
Ne desek az, ne desek tarifsiz...
Elhamdülillah. https://t.co/KLrZqCbGJZ
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol