Bakan Çavuşoğlu, kurtarılan Türk denizcilerin aileleriyle görüştü

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmede geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çavuşoğlu, ailelere, kurtarılan mürettebatın Türk Hava Yolları ile en kısa zamanda evlerine getirilecekleri müjdesini verdi.
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