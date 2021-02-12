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  3. 12 Şubat 2021 19:56

Bakan Çavuşoğlu, kurtarılan Türk denizcilerin aileleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında kaçırılan "Mozart" adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleriyle görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, kurtarılan Türk denizcilerin aileleriyle görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmede  geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, ailelere, kurtarılan mürettebatın Türk Hava Yolları ile en kısa zamanda evlerine getirilecekleri müjdesini verdi.

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