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Bakan Fidan AB Komisyon üyesi ile bir araya geldi

Bakan Fidan AB Komisyon üyesi ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Fidan, vize serbestliğine gidilmesi gerektiğini ifade ederek "Bu konu uzun yıllardır gündemde olan bir mesele. Kendi içimizde yapılması gerekenleri yapıp AB ile müzakereyi tamamıyla başlatmak" dedi.

Fidan konuşmasında "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu prensipte mutabığız. Ama bunu daha pratik bir şekilde somut bir şekilde ilerletelim. Gerek göç, gerek güvenlik, gerek kovid sonrası dönemde kapasiteyi telafi edemediği için sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Bunu da epeydir Avrupalı meslektaşlarımızla müzakere ediyoruz. Başta iş adamlarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere hem AB ile birebir konuşuyoruz hem de AB kurumlarıyla bu konuyu yakından görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Varhelyi ise şöyle konuştu: "Ekonomik ilişkilerin de ilerleme göstermesi gerekiyor AB ve Türkiye arasında. Bunun için iş insanlarının da daha kolay seyahat edebilmeleri gerekiyor, tabi öğrencilerin de. AB-Türkiye arasında geçen yıl 200 milyar euro ticaret hacmine çıkmış. Türkiye AB'nin 5. en büyük ticaret ortağı. Bunu daha da geliştirmek gerekiyor. Türkiye'ye daha fazla yatırımı da ele aldık. AB-Türkiye Yatırım Platformu kuruldu. Sadece kamu değil özel yatırımlar da teşvik ediliyor bu platformda. Bu yıl çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz.”

Her iki taraf da birbirimize daha fazla ihtiyaç olduğumuzu kabul ediyoruz. Üst düzey diyaloglar tekrar balayacak. Daha düzenli şekilde bir araya geleceğiz ve her şeyi daha hızlı ilerletebileceğiz."

Etiketler AB hakan fidan görüşme
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