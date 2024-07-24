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Bakan Fidan: Filistin'de ateşkes Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor

Bakan Fidan: Filistin'de ateşkes Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor
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Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin’de ateşkesin İsrail Başbakanı Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün yaptığı açıklamada Gazze'deki durumu değerlendirdi.

 “Netanyahu’nun başka bir ajandası var" diyen Fidan, Filistin’de ateşkes'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmediğini söyledi.

Fidan, "İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz" dedi.

İki devletli çözümün derhal uygulanmaması halinde dördüncü Gazze savaşının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı,  "Sürekli olarak çatışmaların içinde kalacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan ayrıca teör örgütü PKK/YPG'yi işaret ederek "Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor. PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak’ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü” diye konuştu.

Etiketler bakan fidan Filistin ateşkes
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