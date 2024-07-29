Bakan Fidan, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ronald Lamola ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Lamola ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, göreve yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve Gazze’deki durum ele alındı.
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