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Bakan Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, gençlerle bir araya geldi.

Bakan Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu - Resim : 1

Güler, Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, üyelerle fotoğraf çektirdi.

AA

Etiketler hakkari MSB milli savunma bakanı yaşar güler yaşar güler
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