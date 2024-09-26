Bakan Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, gençlerle bir araya geldi.
Güler, Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, üyelerle fotoğraf çektirdi.
AA
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