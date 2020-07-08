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  3. 08 Temmuz 2020 18:04

Bakan Karaismailoğlu: ''Kesintisiz demiryolu hattı oluşturuldu''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, , Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgeldi Ovezov ile koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarına yönelik görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu: ''Kesintisiz demiryolu hattı oluşturuldu''
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgeldi Ovezov ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede kara, demir, denizyolu ve sivil havacılık alanındaki ilişkilere değinilirken, Kovid-19 salgını sonrasındaki normalleşme döneminde ulaştırma alanındaki mevcut yakın ilişkilerin daha da geliştirilerek ileriye götürmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. Türkiye ve Türkmenistan’ın coğrafi konumu nedeniyle Doğu-Batı güzergahındaki en önemli transit ülkeler olması nedeniyle, mevcut ulaştırma koridorlarının işlerliğinin etkinleştirilmesi yönündeki işbirliği olanakları masaya yatırılırken, taşımacılıkta iki ülke arasında yapılacak ikili anlaşmalarla Hazar Geçişi’nin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın ve Orta Koridor’un işlerliğinin artırılması gerektiğine işaret edildi.

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demir yolu , Karaismailoğlu , bakan Karaismailoğlu
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