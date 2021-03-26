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  3. Bakan Karaismailoğlu o iddialara yanıt verdi

Bakan Karaismailoğlu o iddialara yanıt verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının özelleştirilmesine yönelik iddialarına, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, dünyanın en gelişmiş ağlarından birisi olsun istiyoruz" diye yanıt verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şanlıurfa’daki temasları sırasında katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının özelleştirilmesine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Özelleştirme diye bir şey kesinlikle yok. Gelişen dünyada her kurumun da kendisini geliştirmesi, yenilemesi gerekiyor. Biliyorsunuz biz son dönemlerde çok büyük atılımlar yapıyoruz. Burada da büyük müşteri memnuniyetini benimseyen hizmet kalitesinin benimsenmesi gerekiyor. Bir taraftan yatırımlarımız devam edecek, bir taraftan da gelişen teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor. Mutlaka kurumlarımızın da kendilerini geliştirmesi, yenilemesi, yeni faaliyetlere hazır olması gerekiyor. Bir taraftan da bunun çalışmasını yapıyoruz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, dünyanın en gelişmiş ağlarından birisi olsun istiyoruz.”

Etiketler bakan karaismailoğlu iddia yanıt
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