Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na dava

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Ulaştırma ve Altapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kadıköy Atık Suyu Temel Atma Töreni'nde "Seçime 2 ay kala iş yapılmamasına rağmen 60 milyon lira ödenmesi için yapılmamış bir işe imza atmış. Suç duyurumuz savcılıkta sümen altı ediliyor. Soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı tarafından el kondu" ifadelerini kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Karaismaioğlu'nun avukatı Ömer Faruk Güzel tarafından nöbetçi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, İmamoğlu'nun "Karaismailoğlu'na yönelik asılsız, iftira içeren iddia ve ithamlarda bulunduğu ve kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği" belirtildi.

Dilekçede, İmamoğlu'nun ifadeleri nedeniyle Türk Medeni Kanunu'nda "Kişiliğin korunması, Türk Borçlar Kanunu'na göre "Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri Sorumluluk" ve "Kişilik hakkının zedelenmesi" maddelerinden yasal sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını hiçbir belge veya materyal ile desteklemediği, sadece iftira kastıyla hareket ettiği öne sürüldü. Davalı Ekrem İmamoğlu'nun "Kendi uhdesindeki personellerine, herhangi bir bağımsız teknik kişilerce bilimsel veri olmaksızın hazırlanan düzmece teftiş raporu doğrultusunda, masumiyet karinesi gözetilmeksizin iftira atılmasının hukuk nezdinde kabul edilemez" olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre dilekçede, "Müvekkilim hiçbir iş ve işleminde hele hele konu millet adına yapılan harcamalar olduğunda, hiçbir şart ve koşulda haksız kazanç temin etmediği gibi, hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere de haksız kazanç temin etmemiştir. Davalının iddialarının tamamı baştan sona gerçek dışı olup, kamuoyunun önünde ulusal kanallarda ve sosyal medya üzerinden yapılan söylemler marifetiyle müvekkilim acı ve elem içinde bırakılmıştır. Israrla ve alenen müvekkil aleyhine ifade edilen 'zavallı' ifadesi ile 'yapılmamış işin parasını ödedi' şeklindeki iftiraların hukuk nezdinde hiçbir dayanağı olmadığı gibi tüm bunların maksadı, müvekkilimin uhdesinde yönetilen ulaşım ve altyapı projelerini gölgede bırakıp, anlamsız tartışmalar, aslı astarı olmayan iftiralarla müvekkili kamuoyu husumetine maruz bırakmaktır. Söz konusu yolsuzluk iddiaları müvekkilimin itibarını kamuoyu nezdinde zedelemekte ve ona duyulan güveni önemli nitelikte etkilemekte olduğundan dolayı bu ithamlar ağızdan çıktığı andan itibaren geri dönülemez zararlara sebep olmuştur. Dolayısıyla ağır şekilde kişilik hakları ihlal edilen ve mağdur olan müvekkilin zararının tazmini büyük bir önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Kadıköy Atık Suyu Temel Atma Töreni'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine 'emek hırsızı' diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na tepki göstererek, "Hele hele bir bakan, bu işten sorumlu bir bakan… Onun da işi, gücü bana laf atıyor. Ama kendi unutmuş, zavallı bir biçimde ‘İstanbul'la ilgili bakan’ pozisyonuna bürünmüş. Ve ‘emek hırsızı’ diye bir tarif yapıyor. Üzücü. Kendisiyle ilgili konuşmayı kendime zul buluyorum. Kısa bir dönem benim de genel sekreter yardımcılığımı yaptı 1,1,5 ay kadar. Yani 18 gün ve sonraki dönemlik bir süre. Ağzını açıp tek kelime söylemeyen, fikrini bile söyleyemeyen, talimat almadan konuşamayan bir arkadaş, benimle ilgili her gün konuşuyor zavallı bir biçimde. Çünkü, talimat öyle. Başkasının sesi olduğunu bildiğim için, o ve onun gibiler; onları dikkate almıyorum. Ve sadece ‘zavallı’ gibi yorumlar yapıyorum. Ancak ‘emek hırsızı’ kelimesine bir başka cevabım var: Yapılmamış bir işe imza atarak, bugünün parasıyla, seçime 2-3 ay kala, 60 milyon liranın ödenmesini sağlamış. Yapılmamış bir iş. Tümden tespitli, tümden ispatlı. Ve sonuca dönük suç duyurumuz yapılmış. Savcılıkta sümen altı ediliyor. Soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuş bir biçimde. Çünkü niye attı o imzayı biliyor musunuz? Ben tahminimi söyleyeyim mi? Neye imza attığını bile bilmiyor. Talimat geldiği için öyle imza attı. Böyle bir imzayı atmış bir insan, bize emek hırsızlığından bahsediyor. Televizyonlara çıkıp anlattırıyorlar" demişti.