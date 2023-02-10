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Bakan Karaismailoğlu'ndan kameralar önünde çocuğa tepki çeken hareket

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'daki açıklamaları sırasında depremzede çocuklar kürsünün önünde dururken, Bakan Karaismailoğlu'nun bir çocuğa yaptığı hareket tepki çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da incelemelerde bulunduktan sonra basın açıklaması yaparken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun kürsünün önünde duran bir çocuğa yaptığı hareket büyük tepki çekti.

Bakan Karaismailoğlu'nun, kürsünün yanında bulunan çocuğun kapüşonunu ve beresini çıkararak uyarılarda bulunduğu, çocuğun da durumu şaşkınlıkla karşıladığı görüntülere yansıdı.

“DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SİZİN REKLAM MALZEMENİZ DEĞİLDİR”

Görüntülere tepki göstererek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na seslenen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Kendine gel! @iletisim Depremzede çocuklar sizin reklam malzemeniz değildir!” ifadelerini paylaştı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: EFE İLE KİMSE ARAMIZI BOZAMAZ

Tepkiler üzerine ismi Efe olan çocukla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Karaismailoğlu, “Efe ile aramızı kimse bozamaz” ifadelerine yer verdi.

bakan adil karaismailoğlu'ndan minik efe paylaşımı

Etiketler Adil Karaismailoğlu bakan Adil Karaismailoğlu bakan karaismailoğlu çocuk hareket
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