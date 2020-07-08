Bakan Koca açıkladı: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

*Dünya Sağlık Örgütü Direktörü, yeni yaptığı açıklamada hiçbir ülkenin güvende bulunmadığını duyurdu. Salgının 3. ayında tüm dünyada vaka sayısı 400 bindi, geçen hafta içinde 400 binden fazla insana Covid-19 tanısı konuldu. Sizden şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Covid-10 vakası olduğunu, 550 bine varan can kaybının yaşandığını hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum.

*Süreçte birçok ülkenin sağlık sistemi çöktü, ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmak üzere, 11 Mart’ta ilk can kaybımızın açıklandığı günden itibaren acımız devam ediyor.

*Sizden bu ölümlerin, önlenebilir sebeplere bağlı olduğunuz hatırlamanızı rica ediyorum. Covid-19’dan kaçınmak mümkündür ve maske tüm dünyada kabul gören önemli bir tedbirdir. Yakın mesafede maske yetersizdir, mesafe kuralı da tartışılmaz bir tedbirdir. El temizliği ise olmazsa olmaz bir kuraldır.

*Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller ve plajlar, açık ve kapalı mekanlar coronanın yayıldığı yerler.

*Büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşanlar, başka kalabalıkları tercih etmezse buna müteşekkür kalırız. Düğünlerde bir çiftin sevincine gölge düşürmemek için tedbirli olunmalıdır.

*Filyasyon çalışmalarında vaka artığının düğünlerden kaynaklandığını gördük. Asker uğurlamasında, ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. Gençlerimiz, testi pozitif çıkan Mehmetçikten mesuldür.

*8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz, cenaze merasimi, taziye, mevlid ve toplu ibadetten kaynaklanan riskleri önlemek için çalışmalar başlatmıştır.



*Düğün nişan gibi törenlerde toplum sağlığı açısından gözlemci bulundurmak için hazırlık vardır. Başta bakanlıklar olmak üzere birçok bakanlığımızla işbirliği içindeyiz. Amaç tedbirlerin daha yaygın uygulanması ve tedbirlere uyanların riske atılmasının önlenmesidir.

VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep ve Urfa olmak üzere bazı illerimizde vaka sayısı pik seviyesinde. Buradaki vaka artışlarının hala tedbirlerle düzeleceğini düşünüyoruz.

*Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler, sonbahar için karamsar. Bunu hesaba katmamız kaçınılmazdır. Mücadelemizi verirken, hayatın da hakkını verelim. Yeterki kurallara uyalım.



*İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tabloda, İstanbul’un piki tamamladığını, giderek aşağı düşen bir tablo olduğunu görüyoruz. Ama Anadolu’daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren, Eskişehir, Sakarya ve Ankara gibi bu piki tamamlamadığını, yeni yeni pik dalgasına ulaştığını görmüş oluyoruz.

*İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir illerimizde 5. haftada piki yaptığımızı görüyoruz. Ama anadoludaki illerimizde, Trabzon 6. haftada, Kayseri 7. haftada, diğer illerimizde 14., 15., 16. ve 17. haftalarda piki oluşturma döneminde olduğunu görüyoruz.

*Yani Anadolu’da hala birinci dalga devam ediyor. Sayılardaki artış da, pikini tamamlayan illerin stabil olduğunu Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da pikini tamamlama durumunda olan illerimizdeki artışta, toplam vaka sayımızın düşmemesine sebep olmakta.

*Son 3 gün ortalamasıyla, en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bİlecik.

KURBAN BAYRAMI

Bugün kısmen Bilim Kurulu’nda gündeme geldi konu. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur.

Burada temelde, ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüldü. Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfsısıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız.

OKUL AÇILMA TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

*31 Ağustos olarak açıklandı. Salgının seyrinde farklılık olmazsa 31 Ağustos’ta okullar açıklanacak. Bir farklılık olursa eğitim devam eder ancak online eğitim ve hibrit yöntemler olabilir.

*Bilim Kurulu o zaman önerisini yapar ve karar da alınmış olur. Uygulanabilirliğiyle ilgili 4 metrekare her okul için önerilen bir metrekare değil.

*Okulun kapalı alanı, sınıfı değil, en fazla 4 metrekare olmak üzere, okulun da niteliği olmak üzere veya spor ve benzeri hareketlerin fazla olduğu alanlar düşünülerek detaylı bir çalışma Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak.

*Kapalı alanın, bütün bina olarak 4 metrekare düşünüyoruz. Önümüzdeki haftalar gerekli açıklamalar yapılmış olur.

*Maskeyle okula gitmeyi öneriyoruz. Sırasında oturduğunda maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK SEYAHAT UYARILARI

*Geçen hafta yapılan görüşmede, daha önce söylediğim şekliyle bakan yardımcımız, yani Bilim Kurulu’na başkanlık eden bakan yardımcımız özellikle Robert Koch Enstitüsüne sunum yapmak üzere tercih edildi.

*Enstitüdeki yetkililere detaylı bir sunum yapıldı ve etkilendiklerini ifade ettiler. Dün Epidemiyoloji direktörü, bakan yardımcısı arkadaşımı arayarak son derece etkilendiklerini, kendilerinde olmayan datalar olduğunu ve Türkiye’den faydalanmak istediklerini söylediler.

*Ama özellikle bu kararların başka saiklerle alındığını biliyoruz. Umarım bu anlamda yapılan görüşme ve etkilenildiği söylenilen görüşme, başka saiklerle farklı sonuçlara yol açmaz. Biz önümüzdeki günlerde, bu anlamda bizim talebimiz doğrultusunda, özellikle bazı bölgelerde olumlu sonuçlanacağını umuyoruz.

AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

*Aşıyla ilgili hayvan çalışmaları devam ediyor ve sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül ve Ekim ayında klinik çalışmalara, Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda geçebileceğimizi söylüyorum. Sonuç, klinik çalışmalarda olmuş olacak. 3-4 aylık bir dönem olacak. O döneme geçildiğinde daha detaylı açıklamaları yapmış oluruz.

*İlaçla ilgili daha önce antiviral olarak kullanılan Favilavir’in erken dönemde fayda sağladığını söylemiştik. Bu çerçevede uygulamayı rehberde değiştirdik. Bu ilacın kullanımı her geçen gün artmakta ve pahalı olan bir ilaç.

*Bu ilacın Türkiye’de hem sentezi hem de imalatı, 4 firma tarafından müracaat edilmiş oldu. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde ruhsat süreçleri de bitmiş olacak.

*Biz ilacın uluslararası boyutta da satabilecek olarak, hem Türkiye’de ham maddesini sentezleyerek 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız. Bunu şimdiden müjdelemiş olalım.

YOĞUN BAKIMDAKİ DOLULUK ORANI

Yoğun bakımlardaki doluluk oranı daha önce de yüzde 61-62'yi geçmediğini söylemiştim. Şimdi yüzde 59-61 oranında ama bir farklılıkla artık acil olmayan hastaları da kabul ediyoruz. O dönemde daha çok kovidli hastayı yatırdığımız bir dönemdi. Şimdi acil olmayan hastaları da aldığımız bir dönemden bahsediyoruz. Şuan itibarıyla entübe olan 406 hastamız var. Cihaza bağlı olmayıp yoğun bakımda olan bin 172 hastamız var.