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Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. Hüsrev Hatemi hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. Hüsrev Hatemi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı: İhtisas dönemi hocalarımdan Prof. Dr. Sezer Hatemi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Sezer hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümünün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak.

Etiketler sağlık bakanı fahrettin koca fahrettin koca
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