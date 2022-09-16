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Bakan Koca kamuya dönmek için başvuran doktor sayısını açıkladı

Bakan Koca kamuya dönmek için başvuran doktor sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar 7 binden fazla hekimin kamuya dönmek üzere başvuru yaptığını, bu sayıya ilk kez ulaşıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu hastanelerine dönmek için başvuran hekimlerin sayısına ilişkin açıklama yaptı. Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana kadar atama kurası için 7 binden fazla hekimin başvuru yaptığını açıkladı.

Koca’nın paylaşımı şu şekilde:

“Yılın 3. dönemi ilk defa ve yeniden atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın.” 

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