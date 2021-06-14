Bakan Koca müjdeyi verdi: SGK kayıtlı tüm çalışanlara aşı randevusu açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ,SGK kayıtlı tüm çalışanlara Kovid-19 aşı randevusunun yarın açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işçi ve memurların tamamı aşılanacağını açıkladı. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İşçi ve memurların için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar. Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun."