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Bakan Koca müjdeyi verdi: SGK kayıtlı tüm çalışanlara aşı randevusu açılıyor

Bakan Koca müjdeyi verdi: SGK kayıtlı tüm çalışanlara aşı randevusu açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ,SGK kayıtlı tüm çalışanlara Kovid-19 aşı randevusunun yarın açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işçi ve memurların tamamı aşılanacağını açıkladı. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İşçi ve memurların için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar. Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun."

Etiketler korona koronavirüs aşı aşılama SGK çalışan
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