Bakan Koca'dan itiraf gibi bayram kutlaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Tıp “Bayramı” olmayan bir 14 MART" paylaşımıyla Tıp Bayramını kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 505 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini belirterek Tıp Bayramı'na bir mesaj paylaştı.

14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Tıp 'Bayramı' olmayan bir 14 Mart. Yaslıyız. Deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan 505'i afette hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 48 binin üzerinde. Başımız sağ olsun. Allah benzer acılar yaşatmasın. Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü."