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Bakan Koca'dan şehir hastaneleri ile ilgili açıklama.

Bakan Koca'dan şehir hastaneleri ile ilgili açıklama.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36’ya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “1999 Büyük Marmara Depremi 7,4 büyüklüğündeydi. Ondan daha şiddetli depremlerde bile hasta tedavi etmeye, ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36’ya çıkacak” ifadelerine yer verdi.

Etiketler Bakan Koca şehir hastanesi
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