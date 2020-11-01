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  3. 01 Kasım 2020 15:37

Bakan Koca'dan, Süleyman Soylu paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca'dan, Süleyman Soylu paylaşımı
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Bakan Koca, Twitter'daki mesajında ''Bakan arkadaşım Süleyman Soylu’nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim'' dedi.

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