Bakan Kurum: Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini gerçekleştirmek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu.

Kurum konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Amacımız dirençli şehirler kurmak. Hatay'ımız sıradan bir şehir değil. Bir insanlık tarihidir. Amacımız önceliğimiz önümüzdeki Şubat ayında dükkanlarımızı oradaki hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Asi Nehri kenarında orada yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşımızın huzur bulacağı Hatay'ı inşaa edeceğiz. Bunları yaparkende etraftaki tüm camilerimizi inşaa edip ayağa kaldırmak önceliğimizdir.

"BU ZORLU SÜRECİN ÜSTESİNDEN HEP BİRLİKTE GELECEĞİZ"

Rezerv alanda yaşayan vatandaşlarımız kimse yine onlar yaşayacak. Burada konutları verirken de bugünkü hakları neyse ona göre dağılım yapacağız. Hiçbir fark olmayacak.

AFAD'da hak sahibi olan ile rezerv alanda hak sahibi olan vatandaşlarımız arasında hiçbir fark olmayacaktır. Bu zorlu sürecin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Yapılması gereken işleri siyaset üstü bir anlayışla devam ettireceğiz. Bu bizim önceliğimiz. Bu sokaklar canlanana kadar gece gündüz çalışarak yanında olacağız Hatay'ın."