Bakan Nureddin Nebati hakkında 3 suçlamayla suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi, Fransa’da yabancı yatırımcılara yönelik, “Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 16 Mart’ta Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısında, “Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. En sevdiğim konuda şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde hızlı bir adım atıyoruz” ifadelerine yer vermişti. Nebati’nin açıklamasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

HKP avukatları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkında, “Nüfuz Ticareti”, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçlarını işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa yapılan dilekçede, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç kısmında; “Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu” ifadesi yer almaktadır. Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi’nin işbu suç duyurusu; Anayasa ve kanunların üstünlüğünü yok sayanlara karşı yapılmıştır” denildi.