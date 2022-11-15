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Bakan Özer'e tepki yağıyor! Bu hareketi olay oldu

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer‘in, atanamayan bir öğretmenin kendisine dert anlattığı sıradaki yüz ifadesi ve mimikleri büyük tepki çekti.

Atanamayan öğretmenlerin çilesi bitmiyor. Binlerce genç, öğretmen olma hayaliyle üniversiteyi bitiriyor ancak yıllarca atama bekliyor. Ekonomik kriz nedeniyle geçimini sağlayamayanlar ise branşları dışında işlere yöneliyor.

Daha önce “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar” sözleriyle tepki çeken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir skandala daha imza attı. Kendisiyle konuşan ve atama istediklerini belirten genç kadına, Özer’in verdiği tepki dikkat çekti. Öğretmenin Bakan Özer’e vermek istediği çiçeği ise Özer değil, yanında bulunanlardan birisi aldı.

Etiketler meb milli eğitim bakanı mahmut özer atanamayan öğretmen çiçek
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