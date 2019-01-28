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  3. 28 Ocak 2019 10:10

Bakan Selçuk açıkladı: Ek ödemeler 1 Şubat'ta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 58 bin 593 harp ve vazife malulüne ek ödemelerin 1 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk açıkladı: Ek ödemeler 1 Şubat'ta
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164.971.866,82 TL ödeme yapılacağını bildirdi.

BAKAN SELÇUK DUYURDU, EK ÖDEMELER 1 ŞUBAT’TA YAPILACAK

Ek ödemelerin hak sahiplerine aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 1 Şubat 2019 tarihinde ödeneceğini belirten Bakan Selçuk, “Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

 

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