Bakan Şimşek Batman’da konuştu: Batman’ın sanayi üssü olması için ciddi projeler var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şu anda Batman'da devam eden projelerin toplamı 13,5 milyar lira. Çok ciddi bir rakam. Özellikle Batman'ın önemli bir sanayi üssü olması noktasında da çok ciddi proje ve çalışmalar var." dedi.

Bakan Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Ekrem Canalp ile görüştü, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Şimşek, toplantının ardından yaptığı konuşmada, Batman'ın tüm ulaşım ve altyapı sorunlarını ve birçok projeyi değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

"BATMAN ÖZELLİKLE ULAŞIMDA BÜYÜK BİR İLERLEME KAYDETTİ"

Son 20 yılda her alanda olduğu gibi özellikle de ulaşım altyapısında Batman'ın büyük bir ilerleme sağladığını kaydeden Şimşek, birçok sorunun köklü çözümünü ürettiklerini belirtti.

Bu yatırım seferberliğinin devam edeceğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Bizim hükümetlerimizin en büyük özelliği hizmet siyaseti yapıyor olmamızdır. Hizmet siyaseti esastır. Çünkü biz halkımızın, milletimizin hizmetkarıyız. Cumhurbaşkanımızın felsefesi bu. Bu çerçevede de önümüzdeki yıllarda yoğun bir şekilde bütün diğer illerimizde olduğu gibi Batman'a da hizmet noktasında büyük bir çaba içerisinde olacağız. Şu anda Batman'da devam eden projelerin toplamı 13,5 milyar lira. Çok ciddi bir rakam. Sadece ulaşım konularını ağırlıklı olarak konuştuk ama özellikle Batman'ın önemli bir sanayi üssü olması noktasında da çok ciddi proje ve çalışmalar var. Onu ayrı bir dönemde sizlerle paylaşırız ama bugünkü esas konumuz ulaştırma altyapısı."

Bakan Uraloğlu da Batman'da çevre yolundan diğer illere bölünmüş yol çalışmalarına değindi.

Devam eden projelerin olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"BATMAN'A HIZLA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Gerek Hasankeyf yolu gerek OSB bağlantısı gerekse Diktepe Köprüsü'nün yapılması noktasında gerekli ihaleleri yaptık ve onları yakından takip ediyoruz. Havaalanında bir kargo terminalinin yapılması ile ilgili gündem var, onu inceleyeceğiz. Uçuşların Antalya ve İzmir'e yapılabilirliği ile ilgili talep var, onu operatörler ile görüşerek halletmeye çalışacağız. Demiryolu ile ilgili OSB bağlantıları var, onları da konuşup planlanan yeni OSB'ler, mevcut OSB'lere demiryolu bağlantısını da beraberce çalışacağız. Batman hızla gelişen, nüfusu hızla artan, hızla katma değer üreten bir ilimiz. Biz de her türlü ulaşım modunda Batman'da inşallah geri kalmayacağız."

Toplantıya, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, MHP İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, HÜDA PAR İl Başkanı Davut Şahin, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.