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Bakan Şimşek, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı

Bakan Şimşek, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün ilk G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı.

Bakan Şimşek, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “2024'ün ilk G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldık. Küresel ekonomik görünümün yanı sıra gündemde yer alan eşitsizliklerin azaltılması, uluslararası vergilendirme ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı konularını değerlendirdik. Ayrıca gerçekleştirdiğim ikili görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirirken çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirecek hususlarda görüş alış verişinde bulunduk” ifadelerine yer verdi.

Etiketler Merkez Bankası bakanlar bakan şimşek toplantı
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