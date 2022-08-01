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Bakan Soylu: Van'da 700 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Soylu: Van'da 700 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde 700 kilogram toz esrar ile 511 gram metamfetaminin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 21 çuval içerisinde bulunan 700 kilogram toz esrar ile 511 gram metamfetaminin ele geçirildiği duyurdu. Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilo toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

İHA

Etiketler van süleyman soylu uyuşturucu
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