  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız

Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız

Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız
Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün başlayan 2024-2025 Adli Yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı olduğunu belirtti.

"Önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz"

Adaletin tecellisinin hukuk devletiyle, hukuk devletinin ise tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğuna işaret eden Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz."

Etiketler bakan tunç Yılmaz Tunç türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025'te ne kadar zam alacak? 4 farklı senaryo masada SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025'te ne kadar zam alacak? 4 farklı senaryo masada Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı: Beklentilerin altında kaldı Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı: Beklentilerin altında kaldı Afra Saraçoğlu tatile doyamadı: Bikinisiyle ayna karşısında poz verdi Afra Saraçoğlu tatile doyamadı: Bikinisiyle ayna karşısında poz verdi Sıfır otomobilde sıfır faizli kredi kampanyası başladı Sıfır otomobilde sıfır faizli kredi kampanyası başladı Ece Üner'den kayıp Narin'le ilgili dikkat çeken sözler: ''Bir köy susuyor...'' Ece Üner'den kayıp Narin'le ilgili dikkat çeken sözler: ''Bir köy susuyor...'' Amcası gözaltına alınmıştı... Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme Amcası gözaltına alınmıştı... Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara Ankara'da iskele faciası: 2'si kardeş 3 ölü Ankara'da iskele faciası: 2'si kardeş 3 ölü AK Partili Külünk: ''Erdoğan'ın güzel anılarak devretmesini isterim'' AK Partili Külünk: ''Erdoğan'ın güzel anılarak devretmesini isterim'' Okulun ilk gününde kahreden kaza: 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti Okulun ilk gününde kahreden kaza: 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti
Avrupa'ya uçacaklar dikkat: Sınırlama getirildi Avrupa'ya uçacaklar dikkat: Sınırlama getirildi Emekli promosyonları güncellendi: Maaşın iki katına çıkıyor: İşte banka banka promosyon miktarları Emekli promosyonları güncellendi: Maaşın iki katına çıkıyor: İşte banka banka promosyon miktarları ABD'li bankadan Dolar/TL için ürküten tahmin: 1 yıl sonra Dolar kaç lira olur? ABD'li bankadan Dolar/TL için ürküten tahmin: 1 yıl sonra Dolar kaç lira olur? İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na tekme tokat saldırı İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na tekme tokat saldırı MSB'den ''teğmenlere soruşturma'' iddiasına yanıt MSB'den ''teğmenlere soruşturma'' iddiasına yanıt Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti İstanbul'da taksi plakası fiyatları düşüşe geçti İstanbul'da taksi plakası fiyatları düşüşe geçti Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik, kızı Luna'yla pozunu paylaştı Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik, kızı Luna'yla pozunu paylaştı Türk askeri Suriye'den çekilecek mi? Rusya'dan dikkat çeken açıklama Türk askeri Suriye'den çekilecek mi? Rusya'dan dikkat çeken açıklama Eşinden habersiz kredi çeken kocaya kötü haber Eşinden habersiz kredi çeken kocaya kötü haber