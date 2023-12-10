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Bakan Tunç'tan Dünya İnsan Hakları Günü paylaşımı

Bakan Tunç'tan Dünya İnsan Hakları Günü paylaşımı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü için X hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "Kardeşçe bir yaşam, huzurlu ve güvenli bir gelecek, adil, insan onuruna saygılı bir dünya için insan hakları korunmalıdır." dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, her insanın, başta yaşam hakkı olmak üzere bütün temel haklarının kutsal ve dokunulmaz olduğunu vurguladı.

Türkiye'de son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insan hak ve özgürlüklerini yüceltmek için sessiz devrim niteliğinde çok sayıda reformu hayata geçirdiklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Kardeşçe bir yaşam, huzurlu ve güvenli bir gelecek, adil, insan onuruna saygılı bir dünya için insan hakları korunmalıdır. Ancak başta Filistin olmak üzere çoğu bölgede insan haklarının ayaklar altına alınması, insanlığın geleceği için endişe vericidir. Acıların ve adaletsizliklerin yaşanmadığı, insan haklarının güvence altına alındığı daha güzel bir dünya temennisiyle."

Bakan Tunç, Türkiye'de son 21 yılda insan hak ve özgürlükleri alanında yapılanların anlatıldığı, Gazze'de çocukların yaşadığı dramın da yer aldığı bir video paylaştı. Başörtüsü, azınlık hakları, nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında yapılan düzenlemeler, işkence, kadına şiddete karşı alınan önlemleri de içeren temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı çalışmaların aktarıldığı videoda, "Türkiye Yüzyılı, adaletin de yüzyılı olacak." ifadesine yer verildi.

Etiketler yılmaz tunç adalet bakan
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