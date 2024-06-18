Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte bayramın 3. gününde kaza bilançosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayram tatilinin 3. gününde trafik kazaları bilançosunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayram tatilinin 3. gününde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bilgi verdi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1327 KİŞİ YARALANDI!

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin 3. gününde, 824 trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, bin 327 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ayrıca 3. gün, 375 bin 311 araç denetlenirken, 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemler yapıldı.

BAYRAM TATİLİNİN İLK 3 GÜNÜNDE ACI BİLANÇO!

Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybederken 4 bin 43 kişi ise yaralandı.

"YOLCULUKLAR SİZLERİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VARDIR, AYIRMAK İÇİN DEĞİL"

Bakan Yerlikaya, araç sürücülerine de uyarılarda bulunarak, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.