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Bakanlığın metro inşaatında maaş krizi! İşçiler eylem başlattı

Bakanlığın metro inşaatında maaş krizi! İşçiler eylem başlattı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı Gebze-Darıca metrosu inşaatında çalışan işçiler, 2 aydır maaş alamadıklarını söyleyerek eylem yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı Gebze-Darıca metro hattında çalışan taşeron firmalar Eze İnşaat ve Mavro İnşaat’ın işçileri 2 aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyerek protesto başlattı. 

Şehrin yerel yayın organlarından Kocaeli Haberdar’ın aktardığına göre, taşeron firmaların Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki ‘Adliye İstasyonu’ inşaatında çalışan 75 işçi bir hafta önce greve çıktı. 

Şirketin maaşlarını alacaklarına dair söz vermesi üzerine eylemden vazgeçen işçiler, maaşlarının söz verilen tarihte ödenmediğini iddia ederek ateş yakarak eyleme yeniden başladı. 

İşçilerden biri metre yüksekliğindeki vince çıkıp operatörü devirerek işin yapılmasını engelledi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaat alanında işçilerin çıkardığı yangını tedbir amaçlı söndürdü. Vince tırmanan işçinin atlaması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri önlem alarak hava yastığını açtı. Bir süre sonra işçi kendi isteğiyle vinçten indi.

Etiketler ulaştırma ve altyapı bakanlığı gebze darıca
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