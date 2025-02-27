Bakanlığın mide bulandıran ''ifşa'' listesine çok sayıda yeni ürün eklendi!

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 27 Şubat'ta yayınladığı listesinde zeytinyağından peynir çeşitlerine kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Şubat ayında da yine onlarca yeni gıda ürünü eklendi.. Haber3.com'dan Serhan Işılay'ın haberine göre Hem Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar hem de Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar'ın yer aldığı Şubat ayı listesinde yağdan enerji içeceklerine, macundan pul bibere, peynirden adana kebabına, zeytinyağından kekiğe kadar hile yapan pek çok ürün ve firma eklendi. Bakanlığın 20 Şubat 2025 tarihli listesinde bir firmanın 2 ürününde ise domuz eti tespit edildi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Şubat 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi: Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

























Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Haber3.com / Serhan Işılay