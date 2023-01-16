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Bakanlık duyurdu: Kapsam dışı kaldılar

Bakanlık duyurdu: Kapsam dışı kaldılar
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışması kapsamındaki 50/D'li araştırma görevlilerinin, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) hazırlayacağı başka bir tasarıya dahil edileceği gerekçesiyle düzenleme kapsamından çıkarıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık tarafından yürütülen çalışma ile kamuda sözleşmeli çalışan yaklaşık 500 bin personelin uzun yıllardır gündemde olan kadro sorunu çözüme kavuşturuldu. Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda imza altına alınmıştı. Kamuda sadece 4/B'li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenler ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçıları da kapsama dahil edildi. Sayıları yaklaşık 20 bin olan 50/D'li araştırma görevlilerinin kadroya geçirilme çalışması ise YÖK tarafından yapılması planlanan başka bir tasarıya dahil edilmek üzere kapsamdan çıkarıldı" denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na 13 Ocak'ta sunulan kanun teklifine ilişkin, "Kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesini içeren 'Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Etiketler bakanlık duyuru kapsam
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