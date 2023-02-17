Bakanlık paylaştı: Deprem felaketini gözler önüne seren harita!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketine ilişkin paylaşılan harita felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da ve Gaziantep'te büyük yıkımlara neden olan depremin ardından milyonlarca kişi şehirlerini, mahallelerini terk etti. Bir sene içinde yıkılan evlerin yerine yeni dairelerin yapılması planlanıyor. Son paylaşılan uydu görüntüsünde ise tablo çok kötü...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabı üzerinden Antakya'nın uydu görüntüsünü paylaştı. Birpınar, Antakya'nın uydudan çekilmiş bir görüntüsünü paylaşarak tabloyu renklendirme yöntemiyle gözler önüne serdi.

BAKAN YARDIMCISI PAYLAŞTI, O TABLO HERKESİ DERİNDEN ÜZDÜ

Kırmızı renkle işaretlenmiş yerler ağır hasarlı, turuncu renkle işaretlenmiş yerler orta hasarlı, sarı renkle işaretlenmiş yerler az hasarlı, siyah renkle işaretlenen yerler yıkık, mor renkle işaretlenmiş yerler acil yıktırılacak, yeşil renkle işaretlenmiş yerler ise hasarsız olarak değerlendirildi.

SADECE İKİ TANE KALDI! FACİANIN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Uydu görüntüsünde yeşil renkle işaretlenmiş yani hasarsız olarak nitelendirilen sadece iki noktanın olması felaketin boyutunu gözler önüne serdi!

Deprem bölgesinde incelemeler yapan Birpınar, kolonun içinden elektrik hattının geçirildiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.