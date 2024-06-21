Bakanlıktan açıklama: Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyarız

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, “Ermenistan’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan’ın da Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Daha önce de hep vurguladığımız gibi Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. Türkiye olarak daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz" denildi.