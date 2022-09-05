Bakanlıktan, Hazine'ye devredilen yalılarla ilgili hakkında açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB'den alınarak Hazine'ye devredilen Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları hakkında açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hazine'ye devredilen Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır” denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan ‘Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları’ hakkında kamuoyunda yer alan gerçek dışı ve yersiz, hukuksuz ithamlarla ilgili olarak açıklama yapma zarureti duyulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 5 Eylül 2022’deki komisyon toplantısında; Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalılarının, daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiği ortaya konmuştur.

Bu bakımdan; 2014 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan devir işleminin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasına aykırılık teşkil ettiği hükmüne varılmıştır. Kanunun 1. Maddesinde; ‘Taşınmazların vasfı ve üzerindeki kamu hizmetleri dikkate alınarak ilgisine göre ilgili idarelere devrinin amaçlandığı, okul, cami, karakol binası gibi yerlerin vasfı ve durumu nazara alınarak belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı’ hükmü bulunmakta; okulların belediyelere devredilemeyeceği hususu hüküm altına alınmaktadır. Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her şart altında hukukun gereğini yapacak, milletimizin menfaatini korumaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.”

İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İBB’nin en değerli gayrimenkullerinden olan Hatice ve Fehime Sultan yalılarına el konulmak istendiğini söylemişti.

İmamoğlu, "İstanbul halkının malını gasp etmeye dönük, İstanbul yönetiminin, İstanbul halkı adına mücadelesinin önüne, ne yazık ki devletimizin başka kurum ve kuruluşlarını kullanarak, ucunda hangi kişinin hangi kurum ya da kişilerin ya da şirketlerin çıkarının olacağını henüz bilemediğimiz, yarın öbür gün gerçekten çok daha önce yaşadığımız trajik, trajikomik, utanç verici birtakım uygulamaların bir benzerinin yaşanma ihtimalini öngördüğümüz bir sürecin açıklamasını yapmak için buradayım" demişti.

Öte yandan İBB Genel Sekreteri, İBB Genel Sekreter yardımcıları, İBB meclis üyeleri, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve İBB Emlak Yönetim Daire ekipleri Ortaköy’de bulunan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarına alınmamıştı. İBB heyeti, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alarak Hazine'ye devremişti. İBB’den sadece 1 temsilcinin bulunduğu komisyonda karar 7 bakanlık temsilcinin çoğunluk oyuyla alınmıştı.