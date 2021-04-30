Bakanlıktan ‘Thodex’ ve ‘Vebitcoin’ açıklaması

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Türkiye merkezli kripto para borsası Thodex ve Vebitcoin soruşturmaları hakkında bilgi verdi.

Bakanlık Sözcüsü Çekin, Dikmen Hakim Evi’nde basın toplantısı düzenledi. Burada gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda Thodex ve Vebitcoin soruşturmalarına ilişkin bilgi veren Çekin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını ve kırmızı bültenle arandığını kaydeden Çekin, “Aynı soruşturma kapsamında dün itibariyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile 6 şüpheli tutuklanmıştır” dedi.

Vebitcoin soruşturmasının ise Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğünü hatırlatan Çekin, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandığını aktardı.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI: NİHAİ AMAÇ YENİ ANAYASA

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı hakkında da bilgi veren Çekin, “Nihai amacı yeni ve sivil bir anayasa olan Eylem Planı 11 temel ilke altında; 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içermektedir. Söz konusu amaç ve hedefler doğrultusunda planlanan faaliyetler iki yıllık bir uygulama sürecinde birer birer hayata geçirilecektir.

Eylem Planı’nda yer alan her bir faaliyet için, kısa, orta ve uzun süreli vadeler belirlenmiştir. Ayrıca niteliği gereği bazı faaliyetler açısından sürekli bir takvim öngörülmüştür. 285 adet süreli faaliyetin 6’sının 1 ay içerisinde, 40’ının 3 ay içerisinde, 84’ünün 6 ay içerisinde, 131’inin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu suretle Eylem Planın da öngörülen süreli faaliyetlerin yüzde 90’nından fazlası 1 yıl içerisinde uygulamaya geçirilecektir” dedi.

‘ÇOCUK HÜKÜMLÜLERE AİLE GÖRÜŞMESİ İMKANI GETİRİLİYOR’

Bir ay içinde gerçekleştirilmesi öngörülen değişiklikleri sıralayan Çekin, “Kapalı ceza infaz kurumlarındaki çocukların ziyaretçileri ile tüm görüşmeleri ‘açık görüş’ şeklinde yapılması. Çocuk hükümlülere ‘aile görüşü’ imkanının getirilmesi.

Engelli hükümlü/tutukluların ziyaretlerini bir refakatçi eşliğinde ya da açık görüş şeklinde yapabilme imkanının tanınması. Hükümlü/tutuklu anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların, yakınlarına ve annesine açık görüş sırasında tesliminin sağlanması” diye konuştu.