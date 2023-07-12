Balıkesir'de korkutan deprem
AFAD, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrasında herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, depremin derinliğinin 6.87 km olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 12, 2023
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Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Susurluk (Balıkesir)
Tarih:2023-07-12
Saat:20:37:39 TSİ
Enlem:39.976 N
Boylam:28.104 E
Derinlik:6.87 km
Detay:https://t.co/prkiOSVrcp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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