Balıkesir'de korkutan deprem

AFAD, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrasında herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, depremin derinliğinin 6.87 km olduğu belirtildi.