Giresun'daki okulların durumuyla ilgili açıklama
Giresun'daki okulların durumuyla ilgili açıklama
Meteoroloji sağanak yağış için il il uyardı! İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji sağanak yağış için il il uyardı! İşte 5 günlük hava durumu
TFF açıkladı! İşte liglerin başlama ve bitiş tarihleri!
TFF açıkladı! İşte liglerin başlama ve bitiş tarihleri!
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Ağustos 2020 19:46

Balıkesir'de sosyal medyada olay olan iş yerine baskın

Balıkesir'de bir kişinin domatesi ayaklarıyla ezerek salça yaptığı görüntülerdeki iş yerine baskın yapıldı.

Balıkesir'de sosyal medyada olay olan iş yerine baskın
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Balıkesir'de bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin sosyal medya platformunda yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı. İşyerinde bulunan 8 ton salça imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi'nde salça üretilen F.F.'ye ait firmada çalışan bir kişinin dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı. İşletme kaydı olmadığı belirlenen ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülen firma sahibine yetkililer tarafından 13 bin 900 lira ceza kesildi. İş yerindeki yaklaşık 8 ton salça, tohum ve domates artığı ürünler yetkililerce imha edilmek üzere el konuldu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sosyal medya , sosyal , dans , salça
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM