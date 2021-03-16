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Barakadaki cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gerçekleşen olayda bir kişi, kendilerine ait araziye baraka yapan kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi.

ARAZİLERİNİ BOŞALTMASINI İSTEDİ
Edinilen bilgilere göre, Sercan Tufan (30) isimli şahıs, ailesinin izni ile arazilerine baraka yapmasına izin verdiği Ali M. isimli şahsın yaşadığı barakaya geldi. Tufan, Ali M. isimli şahsa arazilerini boşaltmasını söyledi.

ARKADAŞI KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULDU
Tufan ile Ali M. arasında barakada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali M. silahla ateş ederek Tufan’ı vurdu. Ali M. olayın ardından kamyonetini de barakanın önünde bırakarak kayıplara karıştı. Barakaya gelen arkadaşı Tufan’ı kanlar içinde yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tufan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine intikal polis ekipleri ve olay yeri inceleme evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Tufan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Tufan’ın ailesi ve arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. Ali M.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Etiketler baraka cinayet detay
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