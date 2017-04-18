Barbaros Şansal'a bir dava daha

Ünlü modacı Barbaros Şansal'a yılbaşı gecesi paylaştığı videodaki sözlerinden dolayı, Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi üzerine Türk Ceza Kanunu 301. maddesinde yer alan "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan iddianame hazırlandı. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Şansal'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.



Ünlü modacı Barbaros Şansal, yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından attığı bir tweetteden dolayı Kıbrıs'ta gözaltına alınarak getirildiği Atatürk Havalimanı'nda linç edilmek istenmiş, ardından da çıkarıldığı mahkemece, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma savcısı, Şansal'ın aynı gece paylaştığı bir videoda ise bu kez "Türk milletini aşağılama" suçunu işlediğini iddia etti. Savcılık, bu suçun soruşturulması için Adalet Bakanlığı'ndan izin istemişti. Bakanlığın 23 Şubat'ta soruşturma izni vermesi üzerine, ünlü modacı hakkında bu kez videoda sarf edilen "B... boğul Türkiye" ifadesinden dolayı, "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan iddianame hazırladı.

KONYA'DAN 4, İSTANBUL'DAN 2, ANKARA'DAN 1 KİŞİ İHBAR ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcısı Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti "davacı" olarak yer aldı. İddianamede Konya'dan 4 kişi, İstanbul'dan 2 kişi, Ankara'dan 1 kişi olmak üzere 7 kişinin de ihbarcı olduğu belirtildi.

BAKANLIK İZİN VERDİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Şansal'ın yılbaşı gecesi sosyal medyadaki paylaşımları üzerine İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı hatırlatılarak, aynı gece paylaştığı videodaki sözlerinin ise bakanlık iznine tabi olan 301. madde kapsamında kaldığı için dosyanın ayrıldığı belirtildi. İddianamede, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 23 Şubat 2017 tarihinde izin vermesi üzerine söz konusu soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

"HİCİV OLARAK PAYLAŞTIM"

İddianamede, Şansal'ın videoya ilişkin ifadesine de yer verildi. İfadesinde, "19 Ekim 2015'te Reportare isimli internet sitesine bir röportaj vermiştim. Bu röportajın başlığı da 'B... boğul Türkiye' idi. Videoda bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerler tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. 1 Ocak 2017'den sonra hiçbir iletişim aracım yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtildi.

"SARF EDİLEN İFADELER DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

İddianamede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğünü yorumlayan maddesinde, "Sadece toplumda beğenilen, kabul gören, zararsız veya kayıtsızlık içeren bilgiler veya fikirler için değil, aynı zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edecek olanlar için de geçerli sayılması ve bunun demokratik bir toplumun olmazsa olmaz unsurlarından olan çok seslilik, tolerans ve hoşgörünün gereği olduğunun vurgulandığı" hatırlatıldı. Ancak, söz konusu videoda sarf edilen ifadelerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilen iddianamede, şüphelinin "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilerek 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamede, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan davayla bu dosyanın birleştirilmesi talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ünlü modacı Barbaros Şansal, yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından attığı tweetler ve internet üzerinden paylaştığı videodan dolayı Kıbrıs'ta gözaltına alınarak sınırdışı edildi. Getirildiği Atatürk Havalimanı'nda uçaktan iner inmez aralarında havalimanı çalışanlarının da bulunduğu bazı kişilerin saldırısına uğrayan Şansal, polis tarafından güçlükle kurtarılarak emniyete götürüldü. Daha sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık, hazırladığı iddianamede, Şansal'ın tweetlerinden dolayı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapsini isterken, söz konusu video paylaşımındaki ifadelerin ise TCK 301. madde de yer alan "Türk milletini aşağılama" suçu kapsamında kaldığını belirterek soruşturma açılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. Bu arada İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi savcılığa iade etti. Eksikliklerin giderilmesinin ardından iddianameyi kabul eden mahkeme, 56 gün cezaevinde yatan Şansal'ı tahliye ederek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.