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  3. 26 Ocak 2018 12:21

Başına gelmeyen kalmadı ! Gündüz araba girdi, gece...

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın gündüz araba giren restoranında aynı gün yangın çıktı.

Başına gelmeyen kalmadı ! Gündüz araba girdi, gece...
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Şanssızlık peşini bırakmadı... Oyuncu Erkan Petekkaya’nın gündüz araba giren et restoranında aynı gün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Star TV’de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; Erkan Petekkaya’nın Beykoz'daki et restoranına öğlen saatlerinde araba girdi. Kazayı yapan arabanın içinde bir kadın ve çocuk olduğu ortaya çıktı. Kazada can kaybı yaşanmazken büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre kaldırıma çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, kendini kurtarmak için Petekkaya'nın dükkanına girdi.

Bu olaydan yaklaşık 12 saat sonra ise aynı restoranda yangın çıktı. Küle dönen restoran kullanılamaz hale geldi.

Erkan Petekkaya, karakolda sigortadan herhangi bir talebinin olmadığını açıkladı.

et restoranı , erkan petekkaya
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