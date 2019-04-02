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  3. 02 Nisan 2019 15:47

Başkan seçilince ilk işi makam odasının kapısını söktürmek oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçe Belediye Başkanı seçilen AK Partili Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'ın ilk işi makam odasının kapısını söktürmek oldu.

Başkan seçilince ilk işi makam odasının kapısını söktürmek oldu
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Resmi olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçe Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'ın ilk icraatı makam odasının kapısını söktürmek oldu.
 
Yılmazcan, "Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliğini Pazarcık ilçesinde bugünden itibaren başlatıyoruz" dedi.

İbrahim Yılmazcan'ın talimatıyla başkanlık makamının odasının kapısı çalışanlar tarafından söküldü. Kapının sökülmesiyle birlikte vatandaşlar, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'ın makam odasına istedikleri zaman girebilecekler.

'GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ PAZARCIK'TA BAŞLATIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinin ana temasını gönül belediyeciliği olarak belirlediğini belirten İbrahim Yılmazcan, halkın belediye başkanı değil, hizmetkarı olacağını söyledi. Yılmazcan, şöyle konuştu:

"Seçim sürecinde 'İnşallah 31 Mart'ta hemşehrilerimin destekleriyle, oylarıyla belediye başkanı seçildiğimiz andan itibaren Pazarcıklı hemşehrilerimiz belediye başkanı olacak, İbrahim Yılmazcan ise hizmetkar olacak' demiştim. Bu kapsamda belediye başkanlığının makam odasının kapısını da sökerek hemşehrilerimize aramızda hiçbir engelin olmayacağını söylemiştim. Bu tarih itibariyle de Pazarcık Belediye Başkanlığı'nın makam odasının kapıları söküldü. Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliğini Pazarcık ilçesinde bugünden itibaren başlatıyoruz. Halka hizmet etmek, hakka hizmet etmek düsturuyla hemşehrilerime hizmet edeceğim."

DHA

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